أردوغان: أكثر من 1000 عضو لحماس يتلقون العلاج في المستشفيات التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن أكثر من 1000 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء تركيا، مكررا موقفه بأن حماس هي “حركة مقاومة”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة، قال أردوغان أيضًا إنه يشعر بالحزن من وجهة النظر اليونانية التي تعتبر حماس منظمة إرهابية.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان وتركيا لا يمكنهما الاتفاق على جميع القضايا المتعلقة بالحرب في غزة، لكن يمكنهما الاتفاق على ضرورة إنهاء العنف وضرورة وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وقال ميتسوتاكيس ردا على أردوغان: “دعونا نتفق على ألا نختلف”.