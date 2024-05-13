تحت رعاية مجلس الوزراء .. تفاصيل قمة الأمن السيبراني

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC Summit التي تنعقد في الفترة من 19-21 مايو الجاري في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ، عن أبرز ملامح دورتها السادسة والتي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ومركز الإستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي والجهاز الوطني للإدارة والإستثمار.

شارك في اللقاء الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS والدكتور نزار سامي مدير مشروعات محور النمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإستشاري لقمة FDC Summit .

صرح الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني قائلاً:" تبرز أهمية قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي تقام في نسخة استثنائية بمشاركة قمة FDC Summit في تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الأمن السيبراني ، وتسليط الضوء على الجهود المستمرة والملموسة التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع كافة أطراف المنظومة بهدف تتويج مجهودتنا.

أوضح أن القمة لهذا العام ستشهد مشاركة قوية لعدد من المتحدثين الإقليميين ، وشراكات قوية تتمثل في الرعايات الحكومية التي تعكس الوعي المتزايد لدى مختلف القطاعات الرئيسية بأهمية الأمن السيبراني

كما تشير هذه المشاركات إلى العناية الخاصة الذي يحظى بها هذا القطاع ، وأضاف إن التكامل في القمة لهذا العام يبرز دور الشركاء في تنمية وتطوير الفعاليات المحلية لتصبح محط أنظار العالم، مما يسهم في دعم الثقة في المناخ الاستثماري والاقتصادي المحلي".

من جانبه ، صرح المهندس طارق شبكة إننا فخورون بالإعلان عن الدورة السادسة التي أصبحت منصة رئيسية للصناعة الرقمية في مصر ، ونجحت على مدار السنوات الماضية في لفت أنظار العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة لأهمية متابعة المتغيرات الحديثة في صناعة التحول الرقمي والأمن السيبراني ، كما ستشهد الدورة المقبلة من القمة الإعلان عن دخول عدد من الشركات العالمية لنقل خبراتها وتقنياتها الحديثة للسوق المصري ، هذا بالإضافة إلى الإهتمام بإثراء أجندة الحدث بباقة مختارة من الجلسات النقاشية وورش العمل الفنية واللقاءات الثنائية التي توفر للمشاركين والحضور تجربة ذات قيمة مضافة حقيقية ".