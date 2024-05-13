وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز شباب مصر.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز شباب مصر على مستوى محافظات الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 10 وحتى 14 مايو الحالي.

انطلق حفل الختام، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ممثل مراكز شباب مصر، أعقبها كلمة الإعلامية دعاء فاروق، واللواء أسامة الجمال، ثم تكريم الضيوف وعرض فيديو توضيحي عن فعاليات الملتقى.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتفعيل دور الشباب وتمكينهم، من خلال البرامج والمشروعات التي تنفذها، بإلإضافة إلي دمج أعضاء مراكز شباب مصر مع الكيانات الشبابية في المحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا بالدور التنموي والتثقيفي التي تقوم به تلك الكيانات بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز الشباب، مؤكدًا أن الملتقى يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإعداد وتثقيف أعضاء مراكز الشباب اجتماعيا وثقافياً وصحياً ورياضياً لضمان تحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، "أن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أصبحت تتولي تنفيذ بالعديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات حتى وصلت إلي مراكز خدمة مجتمعية متكاملة برقم موحد وربط الإلكتروني لكافة المراكز والهيئات، مشيرًا إلي القيام بتعديل قانون الهيئات الشبابية بما يتناسب مع الجهد وحجم الأعمال داخل مراكز الشباب لجذب الشباب وأسرهم للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمبادرات.

وأشار وزير الشباب والرياضة، "إن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيرا إلي نجاح مسابقة إبداع لمراكز الشباب والتي ضمت أكثر من ٢٢ نشاط بين فني وثقافي ومسرحي وخلقت قواعد جديدة للتدريب على تلك الفنون داخل مراكز الشباب".

وفي كلمتها، وجهت الإعلامية دعاء فاروق الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مجهوداته ودوره الهام في تطوير وتمكين ودعم الشباب، مشيرةً أننا نمتلك ثروة كبيرة وهي تواجد مراكز الشباب في كل قرية أو مدينة على مستوى الجمهورية، كما لفتت أن بعض الدول تحسدنا على حجم مراكز شباب والأندية في مصر، لذلك مصر تمتلك ثروة قومية بشرية وبنية تحتية رياضية يجب استغلال للتطوير من أنفسنا، مؤكدةً لن ادخر جهداً لخدمة وزارة الشباب والرياضة والعمل الخدمي والنجاح لا يقدر بأموال الدنيا".

كما أعرب اللواء أركان حرب أسامة محمد الجمال خلال كلمته، عن سعادته بتكريم وزير الشباب والرياضة له للمرة الثانية في فترة قصيرة، مؤكدا "أن هذا وسام على صدري لن أنساه"، ومشيراً أن العروق متواصلة مع الدكتور أشرف صبحي بسبب النشاط الملحوظ وما نشاهده من انجازات على مستوى المنظومة الرياضية.