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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ .. قسم علم النفس التربوي يعقد المؤتمر السنوي | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم علم النفس التربوي، وذلك بمدرج المرحوم الدكتور خيري المغازي بمبنى الكلية الرئيسي.

وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور  ياسر مصطفى الجندي، عميد الكلية، وبرئاسة الدكتور حسني زكريا النجار، رئيس مجلس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من كبار علماء النفس التربوي من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية التي ناقشت أحدث البحوث والدراسات في مجال علم النفس التربوي، وذلك تحت عناوين رئيسية هي: التطورات الحديثة في علم النفس التربوي، دور علم النفس التربوي في تنمية مهارات، التفكير لدى الطلاب، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في علم النفس التربوي، التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ضوء التطورات التكنولوجية، دور الأسرة في دعم العملية التربوية.

وقد أثريت الجلسات العلمية بمناقشات هادفة من قبل الحضور، مما ساهم في إثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم المشاركين الفائزين بجوائز أفضل البحوث والدراسات المقدمة، فضلاً عن تكريم كبار أساتذة وعلماء عام النفس التربوي تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم العلمية في هذا المجال.

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الباحثين والطلاب أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبد الرازق دسوقي الذكاء الاصطناعي المؤتمر العلمى السنوى بجامعة كفر الشيخ

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