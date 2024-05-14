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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

الجسم
الجسم

يحلم الجميع على حد سوا رجل أم أمراة ولكن بالأخص السيدات ببشرة ذات ملمس ناعم، لذلك نقدم  أربع وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم باستخدام مكونات آمنة وطبيعية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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غسول الليمون والعسل

 الجسم 

امزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
أضف ملعقة كبيرة من العسل النحل الطبيعي.
قم بتحريك المكونين جيدًا حتى يتم مزجهما بشكل جيد.
ضع الغسول على البشرة المبللة وقم بتدليكه بلطف لبضع دقائق ثم اشطفه بالماء الفاتر.


غسول الشاي الأخضر واللبن

الجسم

قم بتحضير كوب من الشاي الأخضر واتركه يبرد.
أضف ملعقة كبيرة من اللبن.
قم بمزجهما جيدًا.
ضع الغسول على الجسم ودلكه بلطف ثم اشطفه بالماء الفاتر.
غسول الأفوكادو وزيت جوز الهند:
قم بسحق نصف حبة أفوكادو ناضجة.
أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.
قم بخلطهما معًا حتى تحصل على خليط ناعم.
ضع الغسول على الجسم ودلكه بلطف ثم اشطفه بالماء الفاتر.


غسول العسل وزيت جوز الهند

الجسم 

امزج ملعقة كبيرة من العسل النحل الطبيعي.
أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.
قم بتحريك المكونين جيدًا حتى يتم مزجهما بشكل جيد.
ضع الغسول على الجسم ودلكه بلطف ثم اشطفه بالماء الفاتر.


تذكر أنه قد يكون هناك تحسس لدى بعض الأشخاص تجاه بعض المكونات الطبيعية، لذا يُنصح دائمًا بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل استخدام الغسول على الجسم بالكامل.

 كما يُفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أي حساسية أو مشاكل جلدية قبل استخدام هذه الوصفات.

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