حدث ليلا | وفاة ملاكم في نزاله الاحترافي.. ومحمد صلاح: حسام حسن يصنع فجوة بينه واللاعبين

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إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 20

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20

محمد صلاح: حسام حسن يصنع فجوة بينه واللاعبين.. وأتمنى أن يهدأ

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه لم يتمنى أن تكون تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إطلاق تصريحات بهذا الشكل ضد اللاعبين والدوري المصري.

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

أكد النائب مصطفى بكري المتحدث بأسم اتحاد القبائل العربية، أن اتحاد القبائل منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب والادعاءات، مضيفا أن هناك بيان غير صحيح عن اتحاد القبائل ولم يصدر أي بيان اليوم تماما.



شبورة مائية صباحا.. طقس اليوم حار نهارا بارد ليلا

يبحث كثير من المواطنين عن أخبار طقس اليوم ، وفي إطار تقديم الخدمات التي تتعلق باهتمامات القراء نستعرض لكم أبرز ما جاء في توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء .

وفاة ملاكم بريطاني في نزاله الاحترافي الأول

توفي الملاكم البريطاني شريف لوال عن عمر يناهز 29 عاما، أثناء خوضه نزاله الاحترافي الأول في المملكة المتحدة.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج، من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يشرح طريقة تنفيذ جريمته

كشف المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا مفاجآت عديدة حول جريمته خلال تحقيقات نيابة وسط القاهرة التي باشرتها في القضية التي حملت رقم 514 لسنة 2024 بولاق ابو العلا.

الجيش الأمريكي: تدمير مسيرتين وصاروخ باليستي للحوثيين فوق البحر الأحمر

أفاد الجيش الأمريكي، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد قالت ليلة الأحد إلى الإثنين، إنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.

زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها: إحنا تعبانين قوي ومش قادرين نرد

قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

