رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

أكد النائب مصطفى بكري المتحدث بأسم اتحاد القبائل العربية، أن اتحاد القبائل منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب والادعاءات، مضيفا أن هناك بيان غير صحيح عن اتحاد القبائل ولم يصدر أي بيان اليوم تماما.

وأضاف مصطفى بكري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة العربية، مساء اليوم الاثنين، أن العالم المتداول عن القبائل العربية غير صحيح تماما، والشعار الحقيقي هو نسر يمسك بالعلم ويطير به إلى الأعلى، لافتا الى انه اتحاد قبائل سيناء كان له دور في مكافحة الإرهاب وليس هناك اي فصيل تابع للقوات المسلحة المصرية.

وشدد مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، على أن المجتمع المصري متماسك ولا يوجد أي قوة قادرة على تفكيكه، متابعا: نحن نخضع لقانون الجمعيات الأهلية والدستور الذي يمنع تشكيل كيانات على أسس عرقية.