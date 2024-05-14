مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يعبر عن العائلات المصرية

قال مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن مصر لديها قائد وطني، انقذها من التفتيت ومخاطره، متابعا: الاتحاد شأنه شأن أي جمعية أهلية، ويتحدث عن القبائل والعائلات المصرية.



وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره على قناة العربية، أن الاتحاد يعبر عن القبائل والعائلات المصرية، متابعا: نريد أن يكون هناك وتوعية وتنمية تواصل مع القبائل، فنحن لا نختص فئة عن أخرى ومتواجدون في كل المحافظات.



وشدد مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، على أن المجتمع المصري متماسك ولا يوجد أي قوة قادرة على تفكيكه، متابعا: نحن نخضع لقانون الجمعيات الأهلية والدستور الذي يمنع تشكيل كيانات على أسس عرقية.

