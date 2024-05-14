في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام خلال أيام وبالتحديد يوم 17 من الشهر الجاري ، بعيد ميلاده الـ 84، حيث ولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق مشواره الفني الممتد لأكثر من 58 عامًا إلى عالم الفن .



وشاركت العديد من أبرز النجمات الزعيم عادل إمام فى الكثير من أعماله التى دائمًا تنال إعجاب جميع جمهوره فى الوطن العربي ، ولكن من أكثر النجمات التى توافقت فنيًا معه هى الفنانة يسرا ، حيث نجحوا سويًا فى جميع الأعمال التى قدموها وشكلوا ثنائي متميزًا على مدار سنوات من التألق ، ومن أبرز الأعمال الذى قدموها سويًا وأنارت الكيميا المشتركة بينهما ، هما “شباب يرقص فوق النار - الإنس والجن - أذكياء لكن أغبياء - ليلة شتاء دافئة - الإنسان يعيش مرة واحدة - جزيرة الشيطان - على باب الوزير - كراكون في الشارع - رسالة إلى الوالي المولد - الإرهاب والكباب - طيور الظلام - عمارة يعقوبيان و بوبوس”.



أسطورة فنية وإنسانية .. يسرا تتحدث عن علاقتها الفنية بعادل إمام:

وتحدث الفنانة يسرا فى وقت لاحق عن قوة العلاقة بينها وبين الزعيم عادل والإنسجام الذى ظهر من خلال الأعمال الذى قدموها سويًا ، وقالت يسرا فى إحدي اللقاءات التليفزيونية : أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها كانت جزء من مشوار عادل إمام ، معلقة: “دائمًا حين أشاركه العمل كأنني أحتضن العالم والدنيا” ، وكل الناس أصبحوا يعرفوني ويحبوني من خلال أفلامي مع عادل إمام، أما قبل هذا فلم يكن الجمهور يعرفني بشكل كافي.

وقالت يسرا ، معلقة: “عادل إمام أسطورة فنية رائعة وإنسانية، مشواري معه كبير وأفتخر به جدًا، وقدمت معه 17 فيلم من أجمل ما قدمت في حياتي”

.

وتحدثت الفنانة يسرا عن كواليس فيلم "الإنس والجن" الذى قدموه سويًا ، وقالت يسرا في حوارها في برنامج " أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عادل إمام كان قاعد بره وقال دي صرخة واحدة شافت نار"، مضيفة:" عادل إمام فنان غير عادي بمعنى الكلمة".وأضافت يسرا:" عادل إمام قالي أنا لازم أطلع الجن لأنه دور جديد عليا وغير متوقع .في مشهد بيني وبينه كان عادل إمام قاعد على كرسي ووقع من عليه والاستديو كله اتقلب ضحك ".



يسرا تتحدث عن أبرز الحكايات بينها وبين الزعيم عادل إمام:



تحدث يسرا عن أبرز المواقف بينها وبين عادل إمام فى إحدي اللقاءات ، قائلة: لو اتكلمت العمر كله عن عادل إمام ميكفيش، عادل كان ‏واقف معايا في كل أزمة مريت بها في حياتى، مرة قررت ابيع عربيتى منذ 35 عاما لسبب ظروف تعرضت لها، فمنعني من ذلك، وقالت يسرا انها تعرضت لأزمة صحية كبيرة وصلت إلى الموت، وقف بجانبها الزعيم ولم يغفل عن متابعة حالتها حتى وهو بعيد عنها مني إبلاغه بأي شيء أريد.



وأكدت أن مواقف الفنان عادل إمام معها ليست فقط مواقف فنية، بل هي علاقة صداقة قوية وأخوة، ‏معقبة:«مواقفه معايا مش بس فنية وأنه أستاذي ونجاحاتي كلها معه، لكنه بيحب أصحابه ومخلص لهم ووفي معاهم ‏وده زي صاحب عمره سعيد صالح، وهو شخص يتمتع بقدرة على قراءة الناس وفهم أفكارهم».

يسرا: عادل إمام لو كان أتقدملي مكنتش هرفض

وتحدثت يسرا عن الفنان عادل إمام فى إحدي اللقاءات ، وعن قبولها فكرة أن أسمه يسبق أسمها ، قالت يسرا: أن عادل إمام الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها، معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لم تكن تستطيع رفضه ، معلقة: “عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه” ، ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.



سبب بكاء يسرا بعد رسالة إعتزال عادل إمام ورفضها لقب “زعيمة الفن”:

وفى وقت لاحق ، كشفت الفنانة يسرا فى إحدي اللقاءات التليفزيونية عن سبب بكائها في الحفل، خاصة بعد سماعها الرسالة الصوتية من عادل إمام في الحفل والتي تزامنت مع إعلان أسرته عن قرار عادل إمام بالابتعاد عن التمثيل والتفرغ لحياته العائلية، وقالت الفنانة يسرا إنها لم تتمالك دموعها بسبب تكريم عادل إمام واعتزاله في نفس الوقت، وقالت إنها لم تكن تتخيل في حياتها أن عادل إمام سيترك الفن في يوم ما، لأنه عاشق للفن ومحب له طوال عمره، ووصفته بـ"الأستاذ العظيم".



وأضافت الفنانة يسرا في تصريحاتها إنها لم تكن تتصور أبداً أن يبتعد عادل إمام عن الفن والوسط الفني، وقالت: "إحساسي كان معقولة مش هيرجعلنا تاني بفنه؟ حتة من قلبي اتخلعت.. وعلى فكرة حقه إنه يرتاح"، وقالت يسرا إنها شعرت بالصدمة بسبب ذلك الأمر، لأنها تشعر دائماً إنه سيبتعد وسيعود مجدداً، ولكنها لا تراه بعيداً طوال الوقت بسبب تأثيره الكبير بها وفي الجمهور بأعماله الفنية، والتي يتذكرها الناس طوال الوقت، وكشفت أنه موجود حتى بجمله الشهيرة في أحاديث الجمهور اليومية طوال الوقت.

وكشفت الفنانة يسرا عن تأثرها الشديد بكلمة الزعيم ورسالته الصوتية في حفل التكريم بحفل جوائز الترفيه، خاصة بعدما عبر عن حبه للجمهور في كلمته، وقالت يسرا إن الزعيم عاش واستمر بحب الجمهور، لذلك كانت كلمته صادقة ومؤثرة، وأضافت أنها تنظر إليه دائماً بقيمة كبيرة، لذلك كانت ترفض في وقت ما في مسيرتها وصفها بـ"زعيمة الفن"، لأنها ترى أن هذا.

مكالمة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا لشريف عامر من الإحتفال بعيد ميلاده العام الماضي:



