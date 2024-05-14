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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | احتدام القتال في الفاشر .. بايدن يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا .. بلينكين في كييف .. روسيا تهاجم رئيس وزراء بريطانيا

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

 

بايدن يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، على قانون أقره أعضاء في الكونجرس الأمريكي في وقت سابق يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

زيارة مفاجئة.. بلينكين في كييف لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم أمريكا

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في في وقت تشن فيه روسيا هجوماً على منطقة خاركيف (شمال شرق).

الاحتلال: ملابسات مقتل موظف أممي وإصابة آخر في رفح جنوب غزة قيد التحقيق

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ملابسات مقتل موظف أممي وإصابة آخر في رفح جنوب غزة قيد التحقيق

كندا تعارض نشر قوات الناتو في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير عن معارضته لنشر قوات لحلف الناتو في أوكرانيا، لكنه أعرب مع ذلك عن تأييده لإقامة بعثة للحلف خاصة بأوكرانيا.

مسئولان أمريكيان: قرار إسرائيل بتوغل شامل في رفح غير مؤكد

قدرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين غير متأكدين حاليًا مما إذا كانت قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشن هجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة. وقال اثنان من كبار المسؤولين

الجيش الأمريكي: تدمير مسيرتين وصاروخ باليستي للحوثيين فوق البحر الأحمر

أفاد الجيش الأمريكي، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تنتصر على حماس في غزة وبايدن يعلم ذلك

أكد كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي مساء الإثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا في هزيمة حماس بقطاع غزة الفلسطيني.

أكاذيب يائسة.. روسيا تهاجم رئيس وزراء بريطانيا

شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هجوما حادا على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، واصفة تصريحاته بشأن قيام روسيا بتغذية التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة من جانبها عن بلاده بأنها كذب.

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء، استهداف هدفا حيويا بمسيرتين في إيلات جنوب إسرائيل.

إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 20

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20

العراق.. مقـ.تل جنود في هجوم لداعش على موقع للجيش

قال مصدران أمنيان إن ضابطا وأربعة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون يوم الإثنين في هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش على موقع للجيش بشرق البلاد.

بيان أوروبي: احتدام القتال في الفاشر بغرب السودان يزيد تدهور الوضع الإنساني

ادان بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الثلاثاء، المعارك العنيفة الدائرة في منطقة الفاشر، شمال دارفور، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت أوضاعا إنسانية كارثية.

 

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