أخبار العالم | احتدام القتال في الفاشر .. بايدن يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا .. بلينكين في كييف .. روسيا تهاجم رئيس وزراء بريطانيا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، على قانون أقره أعضاء في الكونجرس الأمريكي في وقت سابق يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في في وقت تشن فيه روسيا هجوماً على منطقة خاركيف (شمال شرق).

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ملابسات مقتل موظف أممي وإصابة آخر في رفح جنوب غزة قيد التحقيق

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير عن معارضته لنشر قوات لحلف الناتو في أوكرانيا، لكنه أعرب مع ذلك عن تأييده لإقامة بعثة للحلف خاصة بأوكرانيا.

قدرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين غير متأكدين حاليًا مما إذا كانت قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشن هجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة. وقال اثنان من كبار المسؤولين

أفاد الجيش الأمريكي، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

أكد كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي مساء الإثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا في هزيمة حماس بقطاع غزة الفلسطيني.

شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هجوما حادا على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، واصفة تصريحاته بشأن قيام روسيا بتغذية التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة من جانبها عن بلاده بأنها كذب.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء، استهداف هدفا حيويا بمسيرتين في إيلات جنوب إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20

قال مصدران أمنيان إن ضابطا وأربعة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون يوم الإثنين في هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش على موقع للجيش بشرق البلاد.

ادان بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الثلاثاء، المعارك العنيفة الدائرة في منطقة الفاشر، شمال دارفور، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت أوضاعا إنسانية كارثية.