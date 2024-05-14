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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غليت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

تتسم سوق الدواجن بالتذبذب المستمر في الأسعار، حيث لا تمر أيام بدون ارتفاع أو انخفاض سعر الفراخ والبيض، وهو ما يدفع المواطن المصري إلى البحث بشكل يومي عن أسعار الدواجن والبيض.

ففي مطلع شهر فبراير من العام الجاري، وصلت الدواجن إلى أعلى سعر لها، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء أكثر من 120 جنيهًا.

ثم تحركت الحكومة المصرية لخفضها من خلال مبادرة نفذتها مع كباري منتجي الدواجن لخفضها إلى 20% قبل عيد الفطر؛ و30% بعد العيد.

وبالفعل انخفضت أسعار الدواجن بشكل كبير، حيث بلغ سعرها كحد أقصى 95 جنيهًا قبل العيد، فيما هبطت الأسعار أكثر بعد عيد الفطر حتى أصبحت تتراوح بين 76 و 79 جنيهًا في البورصة.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

لكن منذ أمس، الاثنين، إلى اليوم، الثلاثاء، ارتفعت أسعار الدواجن 2 جنيه تقريبًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة من 80 إلى 81 جنيهًا، و87 إلى 90 جنيها في الأسواق. 

كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 95 إلى 96 جنيهًا في البورصة، فيما استقرت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات عند 73 جنيهًا. 

كما يتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 105 إلى 115 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البانية إلى 185 و195 جنيهًا، وكيلو الأوراك من 95 إلى 100 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الأجنحة من 70 إلى 80 جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص من 90 إلى 100 جنيه، وذلك على حسب المنطقة. 

أما عن أسعار الكتاكيت، فبلغ سعر الكتكوت الأبيض (قطعان) 26 جنيهًا، والكتكوت الساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا، والكتكوت الساسو من 18 إلى 19 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض اليوم، الثلاثاء، إلى 5.50 جنيه للبيضة الواحدة حسب حجمها ولونها، كما بلغت أسعار كرتونة البيض ما يلي:

  • كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 115 جنيهًا وبالأسواق 120 جنيهًا.
  • كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 120 جنيهًا وبالأسواق 125 جنيهًا.
  • كرتونة البيض البلدي تسجل في المزرعة 125 إلى 130 وتباع في الأسواق بسعر 135 إلى 140 جنيهًا.
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