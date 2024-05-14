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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تعدم كميات من الأغذية والأسماك في حملة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور  هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أن المديرية شنت حملة موسعة على المحلات التجارية والأسواق للتاكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام المواطنين والتزام أصحاب المحلات بالاشتراطات الصحية المطوبة.

وأكد هارون أنه تم خلال الحملة اعدام 10 كجم من الأسماك المملحة وعدد من علب العصائر والمنتجات الغذائية الأخري بعدد من محلات البقالة.

كما تم أخذ 5 عينات وارسالها للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتم تحرير عدد 2 محضر وتم التنبيه بضرورة  الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.

على جانب آخر، بدأت القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمالها والتي وتستمر حتى الغد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقري الزيات بمركز بلاط بالمحافظة.

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وأوضح مدير الصحة أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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