تعليم الوادي الجديد الرابع على الجمهورية بمبادرة مدارس بلا تدخين

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة بحصاد المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مبادرة مدارس بلا تدخين التى نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية وضمن خطة عمل التربية الإجتماعية فى مناهضة ومكافحة الإدمان والتدخين.

وكشف وكيل التعليم بالمحافظة عن نجاح مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات “المرحلة الثانوية”، فى تصدر الجمهورية بهذا المركز المتميز نتاج تعاون مثمر بين جميع القائمين على العمل لتنفيذ المبادرة وظهورها بالمظهر اللائق بتصفيات الجمهورية.



ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية، مثمنا مجهودات القائمين على العمل بالمدرسة، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم والازدهار.