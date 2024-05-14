حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين بالوادى الجديد اليوم الاثنين حمله تموينيه مكبره على المطاعم ومحالات البقاله و ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والرياشات بمركز الداخلة ، وذلك فى إطار توجهات الدوله والوزاره والمديريه بضرورة احكام الرقابه التموينيه والمرور الدائم والمستمر على كافة الانشطه التجاريه للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمه لهذا الشأن .

وقال محمد رجب مدير عام تموين الوادى الجديد في بيان له ، ان الحملة أسفرت الحمله عن تحرير عدة مخالفات منها عدم الاعلان عن التسعيرة وتخزبن بعض السلع بالاضافة الى عرض سلع منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال تلك المخالفات .

كما اشار رجب ان هناك حملات تموينية مكثفة تواصل متابعتها للمخابز السياحية بمدن وقرى الوادى الجديد لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الحكومة المصرية فى خفض أسعار الخبز السياحي وبعض السلع الغذائية الأساسية، لافتا إلى أنه حتى الآن جميع المخابز ملتزمة بالأسعار الجديدة والتى تصل لأكثر من 40 % من السعر بعد انخفاض أسعار الدقيق.