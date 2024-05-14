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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

5 ملايين دولار.. نجم شهير يبيع 11 ساعة فى مزاد علنى

سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون

قرر النجم العالمى سيلفستر ستالون عرض 11 ساعة ظهر بها فى أعماله الفنية فى مزاد علنى عبر دار مزادات “سوثبى” الشهيرة بنيويورك، فى 5 يونيو المقبل.

ووفق تقرير CNN العربية، فإن إحدى ساعات سيلفستر ستالون وهى  Patek Philippe Grandmaster Chime النادرة يتوقّع أن تحقق مبلغا قدره 5 ملايين دولار تقريبًا، بالإضافة إلى الساعات التى ارتداها فى بعض أفلامه.

وقد حقق الجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables في عطلته الأسبوعية الأولى، أرقام إيرادات أقل بكثير من التوقعات بشكل مخيب للآمال لصناعه والشركة المنتجة.

وبلغت أرقام إيرادات الجزء الرابع من Expendables حوالي 3 ملايين دولار فقط في نهاية الأسبوع الماضي، أقل بكثير من التوقعات التي كانت تتراوح بين 15 و17 مليون دولار.

وتعد افتتاحية Expendables الجزء الرابع، أقل بكثير من نسخته الثالثة التي حققت حوالي 16 مليون دولار في أيامه الأول قبل 9 سنوات.

ويعود سيلفستر ستالون إلى جانب جيسوت ستاثام لتقديم جزء جديد من فيلمهم الشهير، ويشاركهما البطولة ميجان فوكس، توني جا، ليفي تران، وغيرهم.

وطرح الجزء الجديد من سلسلة Expendable بعد حوالي 10 أعوام من عرض الجزء الثالث، وعرضت جميعها ما بين 2010 و2012 و2014، وبلغت إيراداتهم حوالي 800 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وحقق الجزء الأول من Expendable افتتاحية جيدة بلغت 35 مليون دولار، فيما انخفض الجزء الثاني إلى 29 مليون دولار تقريبا.

تدور أحداث Expendable حول مجموعة من القتلة المأجورين الذين ينفذون عمليات في مناطق مختلفة حول العالم لصالح جهات حكومية أو رجال عصابات مقابل الأموال، لكن مع مرور الوقت أصبحت نيتهم في العمل خيرية، ويقررون القيام بالأمر على طريقتهم الخاصة طوال الوقت. 

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