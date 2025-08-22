مفاجأة بشأن موقف ياسين مرعي من مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف سيد مرعي، والد ياسين مرعي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ووكيل أعماله، موقفه من المشاركة في مباراة غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، على أرض استاد المحلة بمحافظة.

وقال سيد مرعي في تصريحات خلال برنامج “اللعيب” على "MBC مصر": "إصابة ياسين شد في الخلفية من الدرجة الثانية، وهو حاليا يخضع للتأهيل ومن المحتمل أن يكون جاهزا قبل مباراة بيراميدز".

وأضاف: "اللاعب يعيش حالة من التركيز مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق أفضل بداية، وربما تكون الإصابة التي تعرض لها بسبب الضغط الذهني".

وكان ياسين قد شارك أساسيا مع الأهلي بداية من مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري وتمكن من تسجيل هدفا في اللقاء الذي انتهى 2-2، ثم خاض بعدها مواجهة فاركو فريقه السابق والتي انتهت بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 29 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.