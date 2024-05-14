الطاهري: القمة العربية المنعقدة في البحرين تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن كل الأنظار تتجه إلى القمة العربية التي تنعقد في البحرين فهي قمة تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة هو أمر لا فرار منه، والكل يسعى إليه.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والقضية المركزية، وهي قضية باتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله.

واسترسل: لم يعد أحد بمعزل عن تداعيات هذا الصراع والحرب المستمرة في قطاع غزة، والممارسات الإسرائيلية، ولم يعد أحد بمعزل عن تبعاتها أو نتائجها.