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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

"جي في أوتو" توقع عقدا مع FAW BASTUNE لإطلاق سيارة EO5 الكهربائية بمصر

جي في أوتو توقع عقد
جي في أوتو توقع عقد وكالة مع FAW BASTUNE

أعلنت شركة جي في أوتو التابعة لشركة جي في للاستثمارات خلال مؤتمر صحفي ، عن توقيع عقد وكالة مع FAW BASTUNE الذي تم في الصين مؤخراً ، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بيع وما بعد البيع للسيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة في مصر، وحضر المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين وهم شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات، وفالن يانغ، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج وأفريقيا في “FAW BASTUNE” العالمية.


تأتي هذه الشراكة في إطار التزام الشركتين بتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق المصرية، وتقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية للعملاء، وبموجبها تقوم شركة جي في أوتو بتقديم خدمات بيع وما بعد البيع للسيارات الكهربائية من طراز EV NAT E05 ، وهو أول منتج يتم إطلاقه ضمن هذه الشراكة وتتميز بمواصفات فنية متطورة تجعلها الخيار المثالي للعملاء الذين يبحثون عن الأداء والكفاءة.

في تعليقه على هذه الشراكة، أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات على أهمية هذا التحالف الاستراتيجي في دعم رؤية الشركة لتحقيق التميز وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، فضلاً عن دورها في تعزيز سوق السيارات الكهربائية في مصر، وتوفير خيارات متنوعة وموثوقة للعملاء، وأعرب عن ثقته في قدرة هذه الشراكة على تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية في مصر ودعم رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.


ومن جانبه  عبر فالن يانغ المدير الإقليمي لمنطقة الخليج وأفريقيا في “FAW BASTUNE” العالمية عن فخره بهذه الشراكة وأهمية مصر لخطة FAW في التوسع العالمي، كما انه يرى أن السوق الصيني متشابه جدا مع السوق المصري، وتطمح الوكالة لنقل هذه التجربة من الصين إلى مصر، ليس فقط في تصنيع السيارات بل لتوفير أيضا حلول النقل الحديثة.

يتميز طراز EV NAT E05 بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء الممتاز والكفاءة البيئية، مما يجعله الخيار المثالي للعملاء الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة ومستدامة. ومن خلال شبكة واسعة من نقاط البيع ومراكز خدمة ما بعد البيع، ستضمن شركة جي في أوتو توفير خدمات عالية الجودة ومتميزة لجميع عملائها في مصر.

 

كما تعكس هذه الشراكة بين جي في أوتو ووكالة FAW BASTUNE التزامهما المشترك بتعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع السيارات الكهربائية وعدد من المنتجات الأخرى لدى FAW BASTUNE  العالمية في مصر، وتوفير حلول مستدامة وموثوقة للعملاء، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز انتشار واستخدام السيارات الكهربائية في مصر وتعزيز النمو المستدام في قطاع النقل الكهربائي ايضاً.

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