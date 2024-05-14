بالمسيرات والهليكوبتر.. جيش الاحتلال يعلن ضرب أكثر من 100 هدف في غزة

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائراته المقاتلة التابعة للقوات الجوية والطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر ضربت أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي، مع استمرار القتال في رفح والزيتون وجباليا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات اللواء المدرع 401 ولواء مشاة جيفاتي، تحت قيادة الفرقة 162، قتلوا عدة خلايا من مقاتلي حماس في قتال عن قرب في شرق رفح، فضلا عن الأسلحة الموجودة.

وفي جباليا، قال جيش الاحتلال إن "الفرقة 98 وسعت عملياتها في المنطقة، وأغارت على مواقع حماس في المدينة في شمال غزة. وخلال اليوم الماضي، قتلت قوات المظليين واللواءين 460 والسابع العشرات من المقاتلين في جباليا".

وفي الوقت نفسه، في الزيتون في مدينة غزة، حددت القوات العاملة تحت الفرقة 99 أعمدة الأنفاق ودمرت العديد من قاذفات الصواريخ ومستودع الأسلحة. وادعى الجيش أن العديد من المقاتلين قتلوا أيضا على يد القوات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المواقع التي ضربها سلاح الجو الإسرائيلي شملت غرفة قيادة في وسط غزة، ومباني مفخخة، وبنية تحتية أخرى، إلى جانب مقاتلين بالقرب من القوات.