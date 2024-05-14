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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد دهس طفل.. غلق وتشميع 11 حضانة أطفال مخالفة للنشاط في السادات

اغلاق حضانات اطفال
اغلاق حضانات اطفال في المنوفية

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية  مدينة السادات، عن تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع حضانات للأطفال وسنتر دورس خصوصية بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة ومحور خدمات الحى السادس والسكنية الحادية عشر لمخالفتها النشاط وتعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك عقب وفاة طفل أسفل اتوبيس حضانته أثناء عودته منها حيث نزل من اتوبيس الحضانة وأثناء وقوفه دهسه الاتوبيس أثناء عودته للخلف مما ادي الي وفاته في الحال متأثرا بإصابته.

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وأشار رئيس جهاز السادات، إلى ان تلك الحملات تأتى لازالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الحملة تحت إشراف  المهندس أسامه محمد على نائب رئيس  الجهاز للتنمية وبالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة  الامن واداره التنميه  والاحياء والشئون القانونية والعلاقات العامة بالجهاز.


وأوضح رئيس الجهاز ، أن تلك الحملة ستتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة، مؤكداً على إدارات الجهاز المختصة ضرورة تطبيق القانون بحزم على الجميع.

المدن الجديدة المناطق السكنية جهاز تنمية مدينة السادات حضانة أطفال محافظ المنوفية مدينة السادات

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