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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد محطة رفع صرف كفر داود باسثمارات 34 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز ، رافقه خلالها  المحاسب صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية .


 استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مدخل طريق كفر داود بطول كيلو و300 متر للوقوف على الأعمال المطلوبة كونه طريق حيوى  للارتقاء بمستوى الخدمات ، وقد أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات أنه جاري اتخاذ إجراءات الطرح لتركيب أعمدة إنارة في المنطقة من كوبري كفر داود العلوى حتى حدود المركز مع البريجات وذلك لتحسين مستوى الرؤية البصرية ولخدمة الأهالى  .

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وتفقد المحافظ مشروع محطة رفع صرف صحي كفر داود غرب بتكلفة تقديرية 34 مليون جنيه ،وإستمع إلي شرح تفصيلى عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها ونسب التنفيذ بها والتى تخدم 12 ألف نسمة ،حيث  تم نهو الاعمال الأعمال المدنية  والكهروميكانيكية  وعمل تجارب التشغيل،  وكذا شبكات انحدار بطول 3,65كم وخط طرد بطول 9,1كم ، وقد وجه المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود وعرض المعوقات للعمل على تذليلها لسرعة نهو المشروع،مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع البنية التحتية ولا سيما مشروعات الصرف الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات مدرسة كفر داود للتعليم الأساسي لعدد (15) فصل دراسي ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، بتكلفة إجمالية تقارب  7 مليون جنيه  وبنسبة تنفيذ 60%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجاري إنشاء المبانى بالمدرسة ليصبح إجمالى عدد الفصول (33) فصل دراسي ، وكذا تفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة المستشار محمد فهمى الإعدادية بكفر داود بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ،وتتضمن صيانة المبنى القديم وأعمال توسعات لعدد (9) فصول دراسية ليصبح إجمالى عدد الفصول 18 فصل دراسي  ، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي وجاري صب الدور الثاني، وقد وجه المحافظ بضرورة تكثيف الاعمال وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمدارس ، مشيرا إلى أن المحافظة تتبني خطة طموحة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

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