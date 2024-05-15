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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. 5 حالات تعرضك للسجن المؤبد في عقوبة السرقة

حبس
حبس

جرم قانون العقوبات السرقة بكافة أشكالها وانواعها، وحدد القانون عدة حالات تعرض مرتكبي السرقة للسجن المؤبد،حيث نص القانون في المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


و  يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- ارتكاب الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة.

 

قانون العقوبات السرقة المؤبد

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