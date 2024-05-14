عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أصدر مكتب الدكتور حسام لطفى، محامي شيرين عبد الوهاب، بيانا يوضح تطورات أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقال حسام لطفى: “أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما فى الدعوى رقم 601 لسنة 16 ق بتاريخ 17 سبتمبر 2023 بانتهاء العقد المؤرخ 6 يناير 2019 فى 8 يناير 2022، وسددت شيرين مبلغ 8 ملايين جنيه وتسلمت أصل الصيغة التنفيذية بتاريخ 18 ديسمبر 2023”. 

وأضاف: “وأقرت شركة روتانا فى محضر التسليم ببراءة ذمة شيرين عبد الوهاب، وبناءً على ذلك يحق لها التعاقد مع أى شركة أخرى من صدور الحكم الاستئنافى فى تاريخ 16 سبتمبر 2023”.

وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب أمس، الاثنين، عن استمرار الخلافات بينهما، بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اشتراط الشركة على تقديمها حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط، إضافة إلى عدم طرح 3 أغنيات لها انتهت من تسجيلهم في وقت سابق بدون أسباب واضحة.

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019، حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها، وتم تحديد موعد للنظر فى القضية.

وكان الدكتور حسام لطفى، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

وقال: “شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين، الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغانٍ، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسئولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني”.

وتابع: “أدخلنا الشركة المسئولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني”، موضحًا: “شيرين موقفها جيد جداً وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا”.

أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا
أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا
أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا
أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا
الدكتور حسام لطفى الفنانة شيرين عبد الوهاب النجمة شيرين عبد الوهاب روتانا للصوتيات والمرئيات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

موضوعات متعلقة

مهرجان الإسكندرية يعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر

دنيا سمير غانم تبدأ تصوير فيلم الجارداية مع محمد ثروت وتايسون

5 ملايين دولار.. نجم شهير يبيع 11 ساعة فى مزاد علنى

سر بكائها بـ حفل الكويت .. تطوّر مثير في أزمة شيرين وروتانا

بعد إجرائه عملية دقيقة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

5 الصبح.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث عصام صاصا.. تفاصيل

هيفاء وهبى مفاجأة مهرجان موازين.. تفاصيل

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

ترشيحاتنا

سقوط قتلى وجرحى| القسام تنصب كمينا بنفق وتفجره في قوات صهيونية.. شاهد

تركيا تنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

الزراعة: متابعة حصاد وتوريد القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات

الكرملين يكشف مدى تأثير تغييرات وزارة الدفاع على الحرب بأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبي الرقص وخايفة على ضهرك.. نصائح لسلامة العمود الفقري عند أدائه

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

فيديو

انتبهي.. طريقتان في المشي تجعلانك فريسة للمتحـ.رش أو المغتصـ.ب| تعرفي عليهما

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-