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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة النواب: عقد جلسات لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التأمين الشامل

لجنة الصحة
لجنة الصحة

شهدت  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2024/2025.

 

و عرض  ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مشروع الموازنة، موضحاً أن جملة الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الهيئة 56.7 مليار جنيه، ونحو 15 مليار جنيه المصروفات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة اقتصادية وتعتمد على التمويل الذاتي.


وطالب عدد من النواب خلال الاجتماع بتقليل الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر حتى يتمتع المواطنون كافة في مختلف المحافظات بخدمات التأمين الصحي الشامل.


و قال  النواب إن هناك بعض المشكلات في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وهناك إشكاليات في تطبيق النظام في بعض المحافظات، وأنه يجب الإسراع في تنفيذ رفع كفاءة المستشفيات والعيادات الصحية.

 

و لفت  ممثلو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتطبيق التأمين الصحي الشامل ورفع الإنفاق الاستثماري مما يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، وشددوا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر.


و قال  الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعقد جلسة أو أكثر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل.

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