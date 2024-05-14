قفزة كبيرة.. البيت الأبيض: زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية

أعلنت الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، بما فيها أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن النادرة؛ بما يصل لـ 18 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، من المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال فترات متباينة في غضون عامين، ويأتي ذلك كمحاولة لتعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.

وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على رافعات الموانئ والمنتجات الطبية، وذلك بالإضافة إلى الزيادات المعلن عنها سابقا على الصلب والألومنيوم والمركبات الكهربائية.

وقال البيت الأبيض إن رفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم الصيني من 7.5% إلى 25%، مشيرا إلى زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 4 مرات؛ وذلك في خطوة حمائية اعتبرت خطرا على التنافسية وخفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة.