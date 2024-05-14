عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخلاف على قطعة أرض.. المؤبد لـ 4 أشخاص أنهوا حياة مسن بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصدرت  جنايات المنصورة، حكمها  بالسجن المؤبد للمتهمين الأربعة الذين قتلوا شخصا  وأصابوا ابنه، بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس  بمحافظة الدقهلية  وذلك لخلافهم على قطعة أرض.

وأحال المستشار محمد هاشم - المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلا من محسن علي محمد السيد الطنطاوي،  ۲۹. عاما  فلاح. ومقيم عزبة العوضي - دكرنس، ومحمد علي محمد السيد٣٣ عاما  الطنطاوي هارب، علي محمد السيد الطنطاوي هارب، أحمد محمد السيد الطنطاوى هارب، إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 18909 لسنة 2023 جنایات دكرنس المقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وقتلوا فى أكتوبر الماضى ،“أحمد رمضان محمد يونس”70عاما  عمدًا مع سبق الإصرار  بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "سلاح ناري - بندقية خرطوش - أسلحة بيضاء وأدوات - سكين - شوم"، و قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح الناري إحرازه فاستقر بالبطن من الجانب الأيمن، وعاجله باقي المتهمين بالضرب  والتي أودت بحياته

بمحافظة الدقهلية جنايات المنصورة محكمة جنايات المنصورة مركز دكرنس محكمة جنايات محافظة الدقهلية قرية ميت طريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

موضوعات متعلقة

الدقهلية.. انقطاع المياه عن طلخا بالكامل وبعض مناطق نبروه لمدة 12 ساعة

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي

وقاحة أمريكية.. واشنطن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-