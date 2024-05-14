لخلاف على قطعة أرض.. المؤبد لـ 4 أشخاص أنهوا حياة مسن بالدقهلية

أصدرت جنايات المنصورة، حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين الأربعة الذين قتلوا شخصا وأصابوا ابنه، بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك لخلافهم على قطعة أرض.

وأحال المستشار محمد هاشم - المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلا من محسن علي محمد السيد الطنطاوي، ۲۹. عاما فلاح. ومقيم عزبة العوضي - دكرنس، ومحمد علي محمد السيد٣٣ عاما الطنطاوي هارب، علي محمد السيد الطنطاوي هارب، أحمد محمد السيد الطنطاوى هارب، إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 18909 لسنة 2023 جنایات دكرنس المقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وقتلوا فى أكتوبر الماضى ،“أحمد رمضان محمد يونس”70عاما عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "سلاح ناري - بندقية خرطوش - أسلحة بيضاء وأدوات - سكين - شوم"، و قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح الناري إحرازه فاستقر بالبطن من الجانب الأيمن، وعاجله باقي المتهمين بالضرب والتي أودت بحياته