الليلة.. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ضيف " في المساء مع قصواء"

يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على برنامج " في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ويذاع عبر قناة سي بي سي.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء مجموعة من أهم الملفات الرياضية والشبابية التي تشغل الرأي العام.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع حيث يذاع برنامج " في المساء مع قصواء" عبر قناة سي بي سي الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.