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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان كان السينمائي على حافة الهاوية مع اتساع فجوة الحرب في غزة

مهرجان كان
مهرجان كان

يستعد مهرجان كان السينمائي لدورته الـ77 المضطربة. مع احتدام الحروب في غزة وأوكرانيا، يتوقع الحاضرون والمنظمون الاحتجاجات والخطابات المشحونة سياسياً والأعلام التي تشير إلى التضامن مع المدنيين الفلسطينيين.


ولكن إذا كان للمهرجان طريقه الخاص، فلن يكون هناك شيء من ذلك.

 وحظرت مدينة كان بشكل استباقي الاحتجاجات على طول شارع كروازيت والمناطق المحيطة بها خلال المهرجان الذي يستمر 11 يومًا. 

وبحسب مجلة “فارايتي” استأجر المهرجان حراسًا خاصين لتعقب لجنة تحكيم المسابقة بما في ذلك إيفا جرين وليلي جلادستون لمنع الناشطين من الاقتراب منهم،  وبينما كان المهرجان في البداية مستجيبًا لخطة تقضي بارتداء صانعي الأفلام العرب دبابيس تظهر الدعم للفلسطينيين تحت الحصار في غزة، فقد غير مساره وسيحظرها.

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وقال تييري فريمو رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي: "قررنا هذا العام استضافة مهرجان بدون جدالات، للتأكد من أن الاهتمام الرئيسي لنا جميعًا هنا هو السينما، لذلك إذا كانت هناك جدالات أخرى فلا يومنا، المؤتمر عشية احتفالات ليلة الافتتاح.


لكن هذا لم يمنع الفنانين المتجهين إلى مهرجان كان من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "لا يوجد ما يبرر قتل الأطفال في غزة، أو في أي مكان"، نشر عمر سي، أحد أعضاء هيئة المحلفين، مؤخرًا على إنستجرام منشورًا يحث فيه القادة المنتخبين على اتخاذ إجراءات لمحاولة وقف الهجوم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلب في مدينة رفح بغزة.

 

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