عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن .. أزمة جديدة في حياة شيرين عبد الوهاب .. كواليس مهرجان كان السينمائي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

 

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

 

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل مكالمتها مع ريم البارودي قبل الظهور مع رامز جلال فى برنامجه " رامز جاب من الاخر" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لصدى البلد : هاتفتنى ريم البارودي بعد علمها بكواليس برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان وقالت لى أن إدارة البرنامج ترغب فى ظهورنا سويا فى البرنامج وذلك قبل أن تحل بدلا منها آيتن عامر.

 

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

 

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تطورات أزمتها مع الفنان رامز جلال بسبب ما تعرضت له من إصابات قوية بعد مشاركتها فى برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لـ صدى البلد: مازلت فى مرحلة العلاج الطبيعي وأما بالنسبة لأزمتي مع رامز جلال لن اتنازل عن حقوقى القانونية لأنى تعرضت إلى ضرر كبير وبرغم من ذلك كان هناك نوعا من اللامبالاة من قبل رامز جلال وإدارة البرنامج.

مخرج شهير يحضر مهرجان كان رغم الحكم عليه بالسجن والجلد| من هو

 

غادر المخرج الإيراني الشهير رسولوف إيران خلال الساعات الماضية؛ وذلك من أجل حضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77. 
 

وتأتي مغادرة المخرج الإيراني الشهير رسولوف إلى إيران بسبب الحكم عليه بالسجن والجلد، بعد أن اعتبرت السلطات في وطنه أن فيلمه الوثائقي الذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي الدولي مخالف لأمن البلاد. 

 

يريدون إبعادها عن الغناء.. القصة الكاملة لخلاف روتانا وشيرين بعد بيانها الأخير

 

فصل جديد من فصول خلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والإنتاج الفني، أصدرت إثره خلال الساعات الماضية بيانًا صحفيا تعتزم فيه انخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة. 

 

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش إن بيان موكلته شيرين عبد الوهاب  يكن كل احترام وتقدير لمالك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص داخل الشركة يقفون ضد مسيرتها الغنائية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

حفل عشاء للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 .. صور

 

قبل ساعات من أفتتاحه وسط حضور جماهيري ضخم  ، أقام مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 ، حفل عشاء الي لجام تحكيمه . 

وتتكون لجنة تحميكم مهرجان كان من المخرجة الشهيرة جريتا جيرويج، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، إبرو سيلان، ليلي جلادستون، إيفا جرين، خوان أنطونيو بايونا، بييرفرانسيسكو فافينو، كوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

 

 

الفنانة سمية الخشاب الفنانة شيرين عبدالوهاب المستشار القانوني ياسر قنطوش برنامج رامز جاب من الاخر رامز جاب من الاخر شركة روتانا للصوتيات شيرين عبدالوهاب شركة روتانا كان السينمائي كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

ترشيحاتنا

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-