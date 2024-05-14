أخبار الفن .. أزمة جديدة في حياة شيرين عبد الوهاب .. كواليس مهرجان كان السينمائي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل مكالمتها مع ريم البارودي قبل الظهور مع رامز جلال فى برنامجه " رامز جاب من الاخر" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لصدى البلد : هاتفتنى ريم البارودي بعد علمها بكواليس برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان وقالت لى أن إدارة البرنامج ترغب فى ظهورنا سويا فى البرنامج وذلك قبل أن تحل بدلا منها آيتن عامر.

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تطورات أزمتها مع الفنان رامز جلال بسبب ما تعرضت له من إصابات قوية بعد مشاركتها فى برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لـ صدى البلد: مازلت فى مرحلة العلاج الطبيعي وأما بالنسبة لأزمتي مع رامز جلال لن اتنازل عن حقوقى القانونية لأنى تعرضت إلى ضرر كبير وبرغم من ذلك كان هناك نوعا من اللامبالاة من قبل رامز جلال وإدارة البرنامج.

غادر المخرج الإيراني الشهير رسولوف إيران خلال الساعات الماضية؛ وذلك من أجل حضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.



وتأتي مغادرة المخرج الإيراني الشهير رسولوف إلى إيران بسبب الحكم عليه بالسجن والجلد، بعد أن اعتبرت السلطات في وطنه أن فيلمه الوثائقي الذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي الدولي مخالف لأمن البلاد.

فصل جديد من فصول خلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والإنتاج الفني، أصدرت إثره خلال الساعات الماضية بيانًا صحفيا تعتزم فيه انخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش إن بيان موكلته شيرين عبد الوهاب يكن كل احترام وتقدير لمالك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص داخل الشركة يقفون ضد مسيرتها الغنائية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية.

قبل ساعات من أفتتاحه وسط حضور جماهيري ضخم ، أقام مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 ، حفل عشاء الي لجام تحكيمه .

وتتكون لجنة تحميكم مهرجان كان من المخرجة الشهيرة جريتا جيرويج، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، إبرو سيلان، ليلي جلادستون، إيفا جرين، خوان أنطونيو بايونا، بييرفرانسيسكو فافينو، كوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.