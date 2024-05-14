مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تطورات أزمتها مع الفنان رامز جلال بسبب ما تعرضت له من إصابات قوية بعد مشاركتها فى برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لـ صدى البلد: مازلت فى مرحلة العلاج الطبيعي وأما بالنسبة لأزمتي مع رامز جلال لن اتنازل عن حقوقى القانونية لأنى تعرضت إلى ضرر كبير وبرغم من ذلك كان هناك نوعا من اللامبالاة من قبل رامز جلال وإدارة البرنامج.

وأضافت سمية الخشاب : ما يفعله رامز جلال مع الفنانين شيء مؤذى بدليل تعرض عدد من المشاهير إلى إصابات بالغة ويعتقد رامز أن هذا نوعا من خفة الدم وبرنامج مضحك وهو عكس ذلك تماما وانا مش هسيب حقى من رامز.

وأشارت سمية الخشاب : عشت أيام صعبة بسبب هذه الإصابة التي ألمت بى نتيجة مشاركتي فى برنامج رامز حتى أننى لم استطع النوم بشكل طبيعي حيث كنت أتألم بشكل دورى نتيجة إصابتي فى ذراعى وقدمى.

وقدّمت سمية الخشاب فى رمضان مسلسل بـ 100 راجل والذى تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب