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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعضاء فرقة الأفندية وندى موسى يكشفون أسرارهم مع منى الشاذلى

ندى موسى
ندى موسى

يحل أعضاء فرقة "الأفندية" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الأربعاء على قناة ON.

تستقبل منى الشاذلي، كل من محمد ربيع ومصطفى الزاهد، اللذان يقدمان فنًا راقيًا، عبر إعادة توزيع الأغاني الجديدة بألحان الثلاثينات، وهو ما حقق ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعلن محمد ربيع ومصطفى الزاهد خلال الحلقة تدشينهما لفرقتهما الخاصة التي تحمل عنوان "الأفندية" وذلك من خلال شاشة برنامج معكم منى الشاذلي.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستقبل مني الشاذلي أبطال المسلسل الكوميدي "مين صاحب آية" للحديث عن كواليس صناعة العمل.

ويحكي عمر شرقي وسيف زهران مؤلفا العمل كيف أنتجا المسلسل من دون ميزانية وكيف أقنعا النجوم الكبار بالمشاركة خلال الحلقات.

وتتحدث ندى موسى بطلة العمل عن موافقتها بالانضمام للمسلسل بمجرد عرضه عليها بسبب حماس صناعه وشغفهم.

برنامج معكم منى الشاذلي، يُذاع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة ON.

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برنامج معكم منى الشاذلى معكم منى الشاذلى ندى موسى فرقة الافندية اعمال ندي موسي

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