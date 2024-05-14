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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل مكالمتها مع ريم البارودي قبل الظهور مع رامز جلال فى برنامجه " رامز جاب من الاخر" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب فى تصريح لصدى البلد : هاتفتنى ريم البارودي بعد علمها بكواليس برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى عرض فى رمضان وقالت لى أن إدارة البرنامج ترغب فى ظهورنا سويا فى البرنامج وذلك قبل أن تحل بدلا منها آيتن عامر.

وأضافت سمية الخشاب : ريم البارودي رفضت الظهور فى البرنامج لأنها تعلم ما يفعله رامز جلال الذى كان يهدف للسخرية منا ويقول "زيجات أحمد سعد" ويسخر منا وبرغم من ذلك كنت أحاول اقناعها بالظهور معا لتقديم حلقة مميزة ظنا من جانبى أن البرنامج مجرد حوارى ولن يفعل مثل هذه التصرفات غير المسئولة ولكنها رفضت تماما وانا حاليا أرى أن كان لديها كل الحق فى ذلك.

وقدّمت سمية الخشاب فى رمضان مسلسل بـ 100 راجل والذى تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

أحمد سعد الفنانة سمية الخشاب برنامج رامز جاب من الاخر ريم البارودى سمية الخشاب زيجات أحمد سعد

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