جيش الاحتلال: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المحتلة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

قال جيش الاحتلال إنه رصدت 10 عمليات إطلاق نار عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه المنطقة، وسقطت في مناطق مفتوحة.

وأشار جيش الاحتلال إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا جراء عمليا الإطلاق.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانيية فقد قصف العدو الصهيوني أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة في جنوب لبنان.