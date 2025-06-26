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امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 | ائتلاف أولياء أمور مصر: أسئلته"فرد عضلات"
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 | ائتلاف أولياء أمور مصر: أسئلته"فرد عضلات"

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنه بناءا على ما تم رصده من آراء حول امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 اليوم ، فقد أكد معظم أنه امتحان صعب وطويل ، ولم يكن هناك وقتا لمراجعته ، وقالت الحزاوي : الطلاب وصفوه بامتحان فرد عضلات


واختتمت الحزاوي حديثها  بتقديم الشكر والامتنان للوزارة  باصدار قرار بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وكانت قد سادت حالة من التوتر في محيط لجان امتحانات العامة 2025  عقب خروج بعض الطلاب في حالة انهيار وبكاء شديد من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025

حيث أعرب عددا من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي علوم", عن حزنهم من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ، مؤكدين أن الأسئلة جاءت صعبة وطويلة وغير مناسبة للوقت المخصص للامتحان .

وأشار الطلاب إلى أن أكثر من نصف أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 كان غير مباشر، ويحتاج إلى تفكير  في حين أن الوقت كان غير كافيا .

إصابات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

وعلى جانب آخر .. تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من الطلاب ومراقب بحالة  إعياء مفاجئ خلال أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ في عدد من مراكز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 طلاب ومراقب تنوعت إصابتهم مابين مغص كلوي ومعوي وهبوط في الدورة الدموية .

نقل المصابين 

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط، داخل لجان امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

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