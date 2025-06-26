ملوش علاقة بالمروءة.. تعليق صادم من طارق الشناوي على أزمة أحمد السقا ومها الصغير

علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير الأخيرة والتى تضمنت تقديم بلاغ رسمي من الإعلامية مها الصغير ضد السقا بالتعدي عليها بالضرب ولكن لا تزال التحقيقات جارية.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، "تابعنا العنف الجسدي الذي يمارسه نجم الاكشن الشهير ضد طليقته

كان هذا هو الفصل الثاني بينما الاول بدأ بالعنف النفسي باطلاق الشائعات التي تنال منها امام الرأي العام مستغلا عددا من الاعلاميات اللاتي تحدثن بالنيابة عنه ".



واستكمل الشناوي، "اتمنى ان ينهى النجم الفصل الثالث بأن يغلق تماما هذا الملف الذي يشير الي تخبطه وتناقضه مابين تصدير صورة ذهنية عنوانها الجدعنة والشهامة بينما الافعال تخاصم كل ما له علاقة بالجدعنة والشهامة والمروءة ليس من مصلحة احد استمرار هذا السيناريو الأسود اتمني ان يسدل الستار قريبا .. عن تلك المأساة".

القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وطليقته مها الصغير

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، استدعاء الفنان أحمد السقا للاستماع لأقواله في بلاغ طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص يتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

وصرفت النيابة مها الصغير عقب الاستماع لأقوالها وسائقها في بلاغهما ضد أحمد السقا بالضرب والسب داخل كومبوند بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الإعلامية إلى قسم شرطة أكتوبر، ذكرت فيه أن طليقها اعتدى عليها أمام بوابة الكمبوند الذي تقيم فيه، على مرأى من عدد من السكان والمارة.

وأفادت مها الصغير، في أقوالها، بأن الفنان أحمد السقا استوقفها في الشارع، ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها جسديًا، مؤكدة أنه لم يكتفِ بذلك، بل تعدى بالضرب على سائقها أيضًا.

وتوجهت مقدمة البلاغ إلى قسم الشرطة وهي في حالة نفسية منهارة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت الاستماع لأقوال الطرفين، وأمرت بصرفهما عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة