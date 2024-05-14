"من التثقيف إلى التطبيق" مبادرة لبرلمان جامعة المنصورة بالتعاون مع رعاية الطلاب

استمرت فعاليات مبادرة البرلمان الجامعي "من التثقيف إلى التطبيق" والذي ينظمه برلمان جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

تقام فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو . تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و ريادة محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتطوير وبناء شخصياتهم، ودمجهم في مراكز اتخاذ القرار ورفع مهاراتهم من خلال احتكاكهم بالمجتمع للتعرف على قضاياه وطرح حلول لمشكلاته.

وقد عقدت ثالث ندوات المبادرة بعنوان " النظام العالمي " بمشاركة لواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود

مساعد وزيرالتجارة الأسبق بكلية العلوم بقاعة أحمد أمين حمزة

وقد أقيمت الندوة بحضور:الدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد كلية العلوم، الدكتور محسن عوض زهران وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب الأسبق.

وأعرب اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود عن سعادته وامتنانه بالدعوة الكريمة لهذة الندوة ومدى شعوره بالفخر والإعتزاز بحضور مبادرة قيمة مثل هذه بجامعة المنصورة .

وقد تطرق للحديث عن الدولة المصرية دولة عظيمة وقوية لعلم هو أساس الحياة السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين فقد كانت الأساس في قيام الثورة قضية الولاء والانتماء للوطن

هم مصادر الدخل:(السياحة - قناة السويس - تحويلات المصريين بالخارج)

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