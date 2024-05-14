الجنائية الدولية تطالب بالتعاون مع السلطات الليبية لتطبيق خارطة الطريق

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل بالتعاون مع السلطات الليبية ومع مجلس الأمن لتطبيق خارطة الطريق.

جاء ذلك في إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حول الوضع في ليبيا.

وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن أحد المعوقات التي تواجهها ليبيا هى تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، خاصة وأنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة، لكن التدخل الخارجي وإرسال مبعوثين ليس لهم معرفة بالواقع الليبي وخصوصية الشعب الليبي وتركيبته من أكبر العراقيل لأنهم يفترضون افتراضات لا تتماشى من طبيعة وتركيبة المجتمع الليبي، خاصة وأن الديمقراطية تختلف من شعب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى حسب وعي الشعب وظروف الاستقرار، وليبيا لها طبيعة خاصة في تركيبتها الشعبية لم يتفهمها المبعوثون الدوليون حتى الآن.