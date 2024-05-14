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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

هيئة الأفلام السعودية تكشف عن مواعيد جلساتها النقاشية في مهرجان كان

صدى البلد

كشفت هيئة الأفلام السعودية عن مواعيد جلساتها وحلقاتها النقاشية، المقرر عقدها على هامش مشاركة الهيئة في الدورة الـ77 من "مهرجان كان السينمائي الدولي" الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.
وتنظم هيئة الأفلام جلسة حوارية بعنوان "تجربة صناع الأفلام في الأسواق الناشئة" وذلك يوم 16 مايو الجاري على المسرح الرئيسي من الساعة 10 إلى 11 صباحًا.
كما تعقد الهيئة جلسة حوارية بعنوان "صُوّر في السعودية: نورة"، وذلك ضمن فعاليات الجناح السعودي في مهرجان كان السينمائي الدولي يوم 16 مايو الجاري، وتنطلق الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الواحدة.
وتستمر جلسات الهيئة يوم 17 مايو، حيث تنظم جلسة حوارية في تمام الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى 1 ظهرًا، وتحمل الجلسة عنوان "التواصل السعودي"، وتقام في منطقة بلاج ديس بالم.

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وتحت عنوان "الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما: رعاية بيئة عمل صحية"، وتعقد الهيئة جلسة حوارية في الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى 1 ظهرًا يوم 19 مايو الجاري في منطقة سكرين تراس.
وتقيم "هيئة الأفلام" غداء تواصل خاص بـ"منتدى الأفلام السعودي"، وذلك في الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى 1 ظهرًا يوم 20 مايو الجاري، ضمن فعاليات الجناح السعودي بالمهرجان.
وكتب حساب هيئة الأفلام السعودية في منصة التواصل الاجتماعي X: "ضمن مشاركتها في ‎مهرجان كان السينمائي الدولي.. ‎هيئة الأفلام تنظم عددًا من الجلسات والحلقات النقاشية المثرية".
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي تهدف إلى تعزيز حضور قطاع الأفلام السعودي في المحافل العالمية، وتسليط الضوء على الثراء الثقافي والسينمائي، وتعزيز فرص التواصل والتعاون، وتقديم الرؤى المتنوعة في عالم صناعة الأفلام، إضافة إلى الاحتفاء بالمواهب السعودية والقصص المحلية، وذلك في إطار سعي المملكة لأن تكون وجهة عالمية لصناعة الأفلام.

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