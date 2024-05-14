بعد عرضه بمهرجان كان.. انطلاق فيلم "بونا" في الولايات المتحدة وفرنسا

"بونا"، أحد الأفلام البارزة في السينما الفلبينية، من المقرر عرضه في فرنسا والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.



الفيلم من إخراج لينو بروكا، الذي يعتبر أحد رواد السينما الفلبينية، تعود نسخة مرممة من الفيلم إلى مدينة كان بعد غياب دام أكثر من 40 عاما. تُعرض النسخة المستعادة بدقة 4K هذا الأسبوع في قسم كلاسيكيات كان.



سيتم إصداره في فرنسا يوم 25 سبتمبر من خلال شركة Carlotta Films، التي تتولى أيضًا المبيعات العالمية. ستتبع نزهة الولايات المتحدة وكندا عبر Kani Releasing في الربع الرابع، بحسب “فارايتي”



على الرغم من إنتاجه في عام 1981، إلا أن فيلم "Bona" يتمتع بأهمية معاصرة لأنه يستكشف ظاهرة الفاندوم. في الفيلم، تترك فتاة من الطبقة المتوسطة بونا (نورا أونور) المدرسة الثانوية لتلحق بجاردو (فيليب سلفادور)، وهو ممثل ثانوي في أفلام منخفضة الميزانية. عندما يحاول والدها أن يكسبها بعض المنطق، تقرر بونا الانتقال للعيش مع جاردو. في البداية، كانت سعيدة باللعب في المنزل. لكنها سرعان ما تجد نفسها ليست الزوجة، بل الخادمة. علاوة على ذلك، فإن جاردو هو نفسه نرجس الأحياء الفقيرة المحاصر في وهم المشاهير وغير قادر على التحرر.



كان فيلم "Bona"، الذي أنتجته أونور أيضًا، بمثابة علامة فارقة بالنسبة للممثلة.



وباعتبارها أول نجمة فلبينية لا تجسد المعايير الغربية للجمال، كانت أونور، التي كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، محبوبة من قبل الطبقة العاملة التي جاءت منها. تحدى هذا الدور نجوميتها من خلال تجريد شخصيتها من المكانة الاجتماعية وجعل بونا تتخلى عن كل شيء سعياً وراء معبودها الذي لا يستحق.