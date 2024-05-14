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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

ولاد رزق
ولاد رزق

أعلن الكاتب صلاح صلاح الجهيني عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم “ ولاد رزق ” ، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك . 

 

وقال : الحمد لله بعد اكتر من ٧ شهور انتهى تصوير فيلم ولاد رزق ٣ "القاضية "  ، شكرا للمستشار تركي الشيخ على دعمه المادي و اللوجيستي للفيلم عشان يكون اكبر فيلم اكشن عربي .

وتابع : المخرج الكبير طارق العريان اللي بقاله سبع شهور منامش ، نجوم الفيلم اللي كملوا معانا احمد عز و عمرو يوسف  و كريم قاسم و محمد ممدوح و سيد رجب و نسرين امين و محمد لطفي و اياد نصار .

واستكمل : النجوم الجداد اسر ياسين و علي صبحي و اسماء جلال و احمد الرفاعي و الزميل تايسون فيوري ، النجم الكبير كريم عبد العزيز اللي شرف الفيلم  ، اصدقائنا و رفقاء النجاح اللي افتقدناهم في الجزء ده احمد الفيشاوي و احمد داود ، فريق الانتاج اللي كانوا على مستوى الحدث موسى عيسى و محمد حلمي ، مدير التصوير مازن المتجول و مهندس الديكور محمد عطية و مصممة الملابس مروة عبد السميع  ، أهالي عين الصيرة و الرياض ووسط البلد اللي تعبناهم معانا الشهور اللي فاتت دي .

واختتم : و اخيرا و ليس اخرا  جمهور الفيلم اللي حب الجزء الاول و دعم التاني و منتظر الجزء التالت و اللي ان شاء الله هنكون عند حسن ظنه .

 

" ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية. 

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