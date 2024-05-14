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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تجربة خيالية جديدة لجون كراسينسكي من خلال فيلم IF

صدى البلد

يدخل كراسينسكي مرة أخرى إلى الأضواء بتجربة خيالية جديدة مع فيلمه القادم " IF "IMAGINARY FRIEND، ليواصل بذلك دفع الحدود برؤيته الإبداعية، والفيلم ينطلق في دور العرض المصرية من خلال Four Star Films

منذ دوره في سلسلة The Office كان جون كراسينسكي يحقق نجاحًا كبيرًا في هوليوود، ومشروعه الأخير ليس استثناءً فهو معروفًا بتنوعه كممثل ومخرج،  بعد النجاح المذهل الذي حققه من خلال جزئي A Quite Place.

في IF، يأخذ كراسينسكي الجمهور في رحلة خيالية إلى عالم الأصدقاء الخياليين. بقلم وإخراج كراسينسكي نفسه، يتبع الفيلم فتاة شابة تكتشف القدرة على رؤية الأصدقاء الخياليين المهجورين،  فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن بأصحابهم.

يضم الفيلم طاقم ممثلين ذوي أسماء بارزة بما في ذلك رايان رينولدز وكيلي فليمنغ وفيونا شو، بجانب الأداء الصوتي لـ فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل.

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مستمدًا إلهامه من أفلام الشباب الكلاسيكية مثل "ET" و "The Goonies"، يمنح كراسينسكي "IF" لمسة من الحنين إلى الماضي وإثارة المشاعر المرتبطة بهذه الأفلام، ويعكس جاذبية مغامرات الطفولة والعمق العاطفي الذي تقدمه، ليجعل بذلك الفيلم مناسباً لجميع الأعمار.

يحمل IF رسالة قوية من الأمل والتواصل، حيث يأمل كراسينسكي من خلاله أن يستلهم الجمهور من رسالة الفيلم حول الصداقة والصمود، مذكرًا المشاهدين بأنه حتى في أحلك اللحظات، يوجد دائمًا بصيص من السحر والأمل في انتظار الاكتشاف.

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