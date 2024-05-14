غير سوء التغذية.. أسباب صادمة وراء نقص فيتامين ب 12

يحدث نقص فيتامين ب 12 إذا كنت لا تتناول ما يكفي احتياجات الجسم منه أو إذا كان جسمك لا يمتص فيتامين ب 12 الذي تستهلكه بشكل صحيح.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين ب12 ما يلي:

نقص فيتامين ب12 في نظامك الغذائي : الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين ب12 أو لا يتناولون الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12 يمكن أن يصابوا بنقص فيتامين ب12.

التهاب المعدة : التهاب المعدة هو التهاب بطانة المعدة، وهو سبب شائع لنقص فيتامين ب12. يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 بسبب نقص حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو ضروري لامتصاص فيتامين ب12.



فقر الدم الخبيث : الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، وهي حالة طبية نادرة، غير قادرين على إنتاج العامل الداخلي، وهو بروتين تصنعه المعدة وأنت بحاجة إلى عامل جوهري حتى يتمكن جسمك من امتصاص فيتامين ب12 و يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث من نقص فيتامين ب12.



أمراض الجهاز الهضمي : الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تمنع جسمك من امتصاص فيتامين ب12 بشكل كامل.



الجراحة : قد يواجه الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في الجهاز الهضمي، مثل عملية تحويل مسار المعدة (جراحة فقدان الوزن)، صعوبة في امتصاص فيتامين ب12.



اضطراب تعاطي الكحول : هذه الحالة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي وتسبب نقص فيتامين ب 12.



نقص ترانسكوبالامين 2 : هذا اضطراب وراثي نادر يضعف نقل فيتامين ب12 (المعروف أيضًا باسم كوبالامين) داخل الجسم.