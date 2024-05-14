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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا.. غدا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء 15 مايو الجاري والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري.

وعقد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للقطاعات الثلاثة شمال وجنوب ووسط بحضور الدكتور على عبد السلام  مدير التعليم العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري وتنتهي الثلاثاء الموافق  21 من نفس الشهر.

أكد وكيل وزارة التعليم أن أعمال الامتحانات هي " مهمة وطنية" يجب أن تؤدى على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار ان التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بمديرية التعليم.

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وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من المديرية  والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية التسع بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

وشدد مصطفى على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة والتحقق من شخصية الطالب الممتحنة. عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.
 

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