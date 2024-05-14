العمل بالخط البديل.. بدء إصلاح كسر خط وقود في الصحراء الغربية بالمنيا

تعرض خط الوقود " التبيين - أسيوط" والمغذي لمنطقتي المنيا- أسيوط إلى كسر نتيجة تآكل المواسير "بالصدأ" أمام مركز المنيا بالظهير الصحراوي.



فقد كشف التقرير الفني المبدئي حدوث كسر بالخط 12 بوصة، التابع لإحدى شركات البترول (التبيين /أسيوط) والمغذي لمحافظتي المنيا وأسيوط بسبب تأكل المواسير بالصدأ مما دفع المسؤولين لغلق المحبس الرئيسي المسئول عن التغذية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، مع تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لحل المشكلة ولحين الانتهاء من صيانة خط 12 بوصة.

وعلى الفور كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مسؤولي الشركة بسرعة تشكيل فريق فني لإصلاح العطل وإعادة التشغيل وضخ الوقود بصورة طبيعيه بالخط الرئيسي.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث عطل فني بخط طرد الوقود غرب المنيا مما تسبب في تسريب كمية من الوقود بالمناطق المجاورة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والمعدات اللازمة لسرعة إصلاح العطل دون أي تلفيات بالموقع أو أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.