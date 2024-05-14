حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

ألقت المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، رئيس الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الذى أفتتح اليوم ، خطابا خلال حفل الإفتتاح.

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وقالت جريتا جيرويج ، معلقة: “أنا أحب السينما وهذا حب مقدس بالنسبة لي”، ثم أختتمت حديثها بتوجبه الشكر لإدارة المهرجان، علي اختيارها رئيسا للدورة ٧٧.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الهامة .

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بجانب كلا من، إبرو سيلان، وليلي غلادستون، وإيفا جرين، وخوان أنطونيو بايونا، وبييرفرانسيسكو فافينو، وكوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

وخضعت النجمة العالمية ميريل لجلسة تصوير جديدة للجمهور ، قبل أن تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي والذي يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية.

تعود النجمة العالمية ميريل ستريب لمهرجان كان بعد غياب 35 عاماً لحصد «السعفة الذهبية الفخرية»، في أول ظهور لها بالمهرجان منذ حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «Evil Angels a Cry in the Dark» الذي عرض عام 1989.

وعلى جانب آخر كشف موقع ديلى ميل ، عن انفصال النجمة العالمية ميريل ستريب عن زوجها النجم دون جومر حيث قررا أن يتم الإعلان عنه حاليا.