عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

جريتا جيرويج
جريتا جيرويج

ألقت المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، رئيس الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الذى أفتتح اليوم ، خطابا خلال حفل الإفتتاح.

https://twitter.com/Variety/status/1790438166006010212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790438166006010212%7Ctwgr%5E1b6d68ef5d3b88199457d1de09fe87f7df58dd64%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vetogate.com%2F5152989

وقالت جريتا جيرويج ، معلقة: “أنا أحب السينما وهذا حب مقدس بالنسبة لي”، ثم أختتمت حديثها بتوجبه الشكر لإدارة المهرجان، علي اختيارها رئيسا للدورة ٧٧.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي،  عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الهامة .

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بجانب كلا من، إبرو سيلان، وليلي غلادستون، وإيفا جرين، وخوان أنطونيو بايونا، وبييرفرانسيسكو فافينو، وكوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

وخضعت النجمة العالمية ميريل لجلسة تصوير جديدة للجمهور ، قبل أن تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي  والذي يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية.

تعود النجمة العالمية ميريل ستريب لمهرجان كان بعد غياب 35 عاماً لحصد «السعفة الذهبية الفخرية»، في أول ظهور لها بالمهرجان منذ حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «Evil Angels a Cry in the Dark» الذي عرض عام 1989.

وعلى جانب آخر كشف موقع ديلى ميل ، عن انفصال النجمة العالمية ميريل ستريب عن زوجها النجم دون جومر حيث قررا أن يتم الإعلان عنه حاليا.

فعاليات مهرجان كان السينمائي فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي جريتا جيروج مهرجان كان الدورة 77

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

موضوعات متعلقة

فى دورته الـ 77 .. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

في السينمات خلال عيد الأضحى.. انتهاء تصوير فيلم ولاد رزق 3

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

من باريس .. نوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

ضمن جولته الغنائية .. سعد الصغير يروج لحفله القادم فى أمريكا

حبيبي الأبدي .. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

صابر الرباعي بعد نجاح أغنيته: تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات

ترشيحاتنا

التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

شاب أجنبي يصور فيديو مستفزا لفتاة في الشارع.. والأمن يتدخل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني خلال الأعمال التحضيرية للقمة العربية في المنامة

تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-