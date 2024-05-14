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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الأسبوع الأخضر المتوسطي بحضور 150 مسئولا وخبيرا سعيا نحو مستقبل المستدام

صدى البلد

انطلق صباح اليوم  النسخة الأولى من الأسبوع الأخضر المتوسطي بعنوان " نحو منطقة متوسطية أكثر اخضرارًا وقدرة على الصمود" في تركيا والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بيان صحفي له اليوم أن المؤتمر الأسبوع الأخضر المتوسطي سيمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 150 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني والعلماء، لتبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل بشكل تعاوني مع أزمات المناخ والطاقة والبيئة المترابطة في المنطقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات المتحدثين الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​ناصر كامل، ورئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اسطنبول، أشرف بوعلي، وتاتيانا هيما، منسقة خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا يورجيس فيلسينسكاس.

وانقسم الحضور إلى 20 مجموعة عمل متوازية لبحث موضوعات متعددة تتراوح بين العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية إلى أحدث التطورات في مجال الهيدروجين والجوانب الأخرى للتحول إلى الطاقة المتجددة، أو آليات التمويل الأخضر مثل الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي مبادرة يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط ​​لحشد ما لا يقل عن مليار يورو من الاستثمارات المستدامة في الاقتصاد الأزرق بجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف المؤتمر إلى تبني مقاربة تشمل المجتمع كاملا لمجابهة التهديدات الخاصة بالاستدامة في المنطقة من خلال إشراك السلطات المحلية  والشباب والنساء لتشجيع صنع السياسات المتماشية مع الاحتياجات على أرض الواقع.


وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​ناصر كامل :"أن المنطقة الأورومتوسطية تقف عند مفترق طرق، حيث تظهر التحديات البيئية، مما يؤكد الحاجة إلى التمسك و الإصرار على تحقيق التحول الأخضر".

وأضاف الأمين العام:"من الضروري أن نبني مجتمعات واعية بأهمية الاستدامة إذا أردنا مواجهة التحديات الماثلة أمامنا بمرونة، وسيواصل الاتحاد من أجل المتوسط ​​بذل كل ما في وسعه لتعزيز الجهود التعاونية وإقامة شراكات جديدة لبلوغ هذه الغاية."

 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة دولية تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل. تعمل المنظمة، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول لمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
فمن تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل إلى توفير التعليم الجيد ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، توفر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى فريدا ومركزا معرفيا للبيانات والتحليلات، كما تتيح تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتقديم المشورة بشأن السياسات العامة ووضع المعايير الدولية.

 الاتحاد من أجل المتوسط

الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) هو المنظمة الحكومية الدولية الأورومتوسطية الوحيدة التي تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، يوفر الاتحاد ​​للدول الأعضاء منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.

الأسبوع الأخضر المتوسطي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحاد من أجل المتوسط

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