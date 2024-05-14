تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا الدفع بقوته الضاربة في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة توتنهام هوتسبير في عقر داره، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل جوارديولا الاعتماد على برناردو سيلفا وفيل فودين رفقة إيرلينج هالاند في خط الهجوم، فيما أجلس جاك جريليش، جوليان ألفاريز وجون ستونز على مقاعد البدلاء.

في المقابل، يعول المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو على سون هيونج مين في قلب الهجوم، فيما يجلس ديان كولوسفيسكي على دكة البدلاء.

ويبدأ توتنهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بورو، روميرو، دراجوسين، فان دي فين

الوسط: هويبيرج، بينتانكور، سار

الهجوم: ماديسون، سون، جونسون

تشكيل مان سيتي يضم كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، جفارديول

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، دي بروين

الهجوم: سيلفا، هالاند، فودين