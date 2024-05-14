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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بمساندة أمريكا وبريطانيا

رفح
رفح

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في حقهم بمساندة أمريكا وبريطانيا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، انه يوجد من يتصور أن الولايات المتحدة سيكون لها موقف إنساني تجاه القضية، ولكن هذا خطأ فهي مدت إسرائيل بالسلاح  لقتل العزل.

واستطردت  أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، أن أمريكا تحاول ان تبيض وجهها امام العالم بحديثها عن المساعدات ودخولها للشعب الفلسطيني، منوهة اننا لا نريد مساعدات ولكن نريد وقف الحرب ووقف إطلاق النار  وحقن دماء الابرياء.
 



ولفتت النظر إلى جهود جهود الدولة المصرية لدعم القضية  الفلسطينية  ، رغم المعاناة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

الإعلامية قصواء الخلالي أستاذ العلوم السياسية دعم القضية الفلسطينية قصواء الخلالي وقف الحرب

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