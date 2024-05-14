عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مستمرة بغض النظر عن عملية رفح

فيدانت باتيل
فيدانت باتيل

أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إلى تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التي قال فيها، إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وقال باتيل إن الاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن مستمرة بغض النظر عن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.

ووفقا له "خلافا للتقارير، فإن المحادثات مستمرة، ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "50 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت يوم الأحد إلى قطاع غزة، وهذا ليس كافيا".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء القطري ان هناك خلاف جوهري بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن واستمرار الحرب.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الكلمة الافتتاحية لـ  منتدى قطر الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام ولكن لا وضوح من إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب.

وأوضح   رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وتابع : يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.

من جانبها أشارت الخارجية القطرية في بيان لها الي ان مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مضيفة "إعادة إعمار غزة تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار وهناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة.

فيدانت باتيل رئيس الوزراء القطري محادثات وقف إطلاق النار قطاع غزة عملية رفح مدينة رفح إسرائيل وحماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

ترشيحاتنا

التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

شاب أجنبي يصور فيديو مستفزا لفتاة في الشارع.. والأمن يتدخل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني خلال الأعمال التحضيرية للقمة العربية في المنامة

تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-