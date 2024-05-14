واشنطن: المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مستمرة بغض النظر عن عملية رفح

أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إلى تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التي قال فيها، إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وقال باتيل إن الاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن مستمرة بغض النظر عن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.

ووفقا له "خلافا للتقارير، فإن المحادثات مستمرة، ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "50 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت يوم الأحد إلى قطاع غزة، وهذا ليس كافيا".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء القطري ان هناك خلاف جوهري بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن واستمرار الحرب.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الكلمة الافتتاحية لـ منتدى قطر الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام ولكن لا وضوح من إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وتابع : يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.

من جانبها أشارت الخارجية القطرية في بيان لها الي ان مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مضيفة "إعادة إعمار غزة تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار وهناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة.