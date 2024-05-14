الاحتفال باليوم العالمي للتمريض بالباطنة التخصصي بالمنصورة

نظم مستشفى الباطنة بالمنصورة محافظة الدقهلية احتفالية باليوم العالمي للتمريض تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة أمينه النمر عميد كلية التمريض و الدكتورة فاطمة الإمام مدير معهد التمريض ؛ أميمة صبحي نقيب التمريض بالدقهلية وبإشراف وحضور حازم حكيم مدير المستشفى ودكتور احمد سعيد نائب مدير المستشفى ومس فاطمة شفيق رئيس التمريض بالمستشفى وبحضور الدكتور محمد ياقوت رئيس اقسام الباطنة وأشار دكتور حازم حكيم الي المجهود الكبير الذي يقع علي هيئة التمريض والمساهمة في انتظام سير العمل مما يساهم في جودة الخدمة المتميزة المقدمة للمرضي داخل مستشفى الباطنة.

وقالت الدكتورة أمينة النمر أن الدور المهم لهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الطبية فهم ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية وتطوير قدرتهم العملية والعلمية وأشارت اميمة صبحي وقوف النقابة بجوارهم في شتي مطالبهم خاصة المتعلقة برفع رواتبهم وان الاحتفال بهم اعتراف بجهد هيئة التمريض العظيم في خدمة المرضي وتم تقديم شهادات تقدير من المستشفى ودروع تقدير من نقابة التمريض وتم تكريم رؤساء التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية وعدد كبير من تمريض مستشفي الباطنة التخصصي.